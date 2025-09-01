フォンデアライエン欧州委員長（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】英紙フィナンシャル・タイムズは8月31日、ロシアの戦闘停止後に有志国がウクライナに提供する「安全の保証」について、欧州諸国が「かなり明確な計画」を策定中だとフォンデアライエン欧州委員長が述べたと報じた。フォンデアライエン氏が同紙とのインタビューで語った。同紙によると9月4日にパリで、英仏独首脳と北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総