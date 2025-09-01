臨場感たっぷりの映像が公開航空自衛隊・航空支援集団は2025年8月27日、アメリカ軍主催で実施されている多国間共同訓練「モビリティ・ガーディアン25」に参加したC-130H輸送機が、不整地に着陸する映像を公式Xで公開しました。【映像】操縦席から撮影！これが不整地に降り立つ空自機です「モビリティ・ガーディアン25」は、7月13日から7月27日にかけて、南太平洋のグアム島アンダーセン空軍基地を拠点に、その周辺空域や近傍にあ