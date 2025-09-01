新カラーとグラフィックを変更！カワサキモータースジャパンは「Ninja 650」のカラー・グラフィック変更モデルを発表しました。2025年9月27日に発売が開始されます。【画像】超カッコイイ！カワサキ新「Ninja 650」を画像で見る！（12枚）いったいどのようなモデルなのでしょうか。カワサキ「Ninja 650」Ninja 650は、フルカウル仕様でロングツーリングからタウンライドまで幅広い用途に最適なスポーツバイクです。「ファ