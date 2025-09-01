（写真：Takeshi Sumikura／アフロ）【年表】ホンダのイノベーション史2040年に世界で売る新車をすべてEV（電気自動車）、FCV（燃料電池車）にする「脱エンジン」を掲げていたホンダ。しかし、ここ数年で市場環境は激変。当初もくろんでいた、EVを通じた‟第2の創業”にも黄色信号が灯る。『週刊東洋経済』9月6日号の第1特集は「どうする！ ホンダ」。もがく業界の異端児の全体像を追う。ホンダが「スーパーカブ」の生産を終