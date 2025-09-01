この記事をまとめると ■インドネシアのBRT「トランスジャカルタ」でBEVバスがその数を増やしている ■中国系メーカーが主力を占めており韓国や欧州ブランドの参入にも注目が集まる ■深刻な大気汚染対策として公共交通機関の電動化が急速に進展する見込みだ 東南アジアで拡大するBEVバス インドネシアの首都ジャカルタには「トランスジャカルタ」と命名された、BRT（BUS RAPID TRANSIT／バス高速輸送システム）というものが運行