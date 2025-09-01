日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。新十両の石崎は朝翠龍（高砂）、三段目・竹葉は美（ちゅら、伊勢ケ浜）、序二段・朝乃若は朝前進（高砂）に改名した。▽改名力士は以下の通り。十両石崎→朝翠龍（あさすいりゅう）三段目竹葉→美（ちゅら）序二段琴江頭→琴太豊（ことたいほう）、本木山→本東（もとあずま）、朝乃若→朝前進（あさぜんしん）