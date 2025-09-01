◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）小倉２歳Ｓから舞台と名称が改められた第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（中京）は６番人気のキャンディード（北村友）がＪＲＡ２歳レコードで“初代王者”に輝いた。衝撃のスピードで初代王者に名を刻んだ。１０００メートル通過が５６秒１という激流のなか、キャンディードは中団でじっと脚を温存。残り４００メートルで進路を外へ切り替え、前で脚を伸ば