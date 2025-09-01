日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。遠藤（追手風）は２０２４年夏場所以来の十両転落となった。「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷」などで７月１０日に手術を受け、名古屋場所を全休。西前頭７枚目から東十両３枚目まで番付を下げた。夏巡業も休場し、秋場所の出場については８月２１日に取材に応じた際に「リハビリ次第です」と話すにとどめている。同じく右ふくらはぎを痛め