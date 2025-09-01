日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。先場所で史上３７人目の平幕優勝を飾った琴勝峰（佐渡ケ嶽）は東前頭５枚目となった。先場所の東同１５枚目から大きく番付を上げた。平幕Ｖから連覇を果たせば史上初の快挙となる。名古屋場所で活躍した力士では玉鷲（片男波）が東前頭筆頭となった。西同４枚目の先場所は１１勝４敗で敢闘賞を受賞した。横綱・大の里から昭和以降新入幕で最