プロ野球セ・リーグは31日、各地で3試合が行われました。首位阪神と2位巨人の1戦は、終盤までもつれる展開に。阪神は1点リードの7回表、5連打で3失点し逆転を許しました。それでもその裏、2アウト1塁の場面で1番・近本光司選手から4番・佐藤輝明選手まで4連続長打が飛び出し、再逆転に成功。9回には2アウト満塁のピンチを招きましたがなんとか逃げ切り、優勝へのマジックナンバーを「7」としました。6位ヤクルトは3位タイの広島と