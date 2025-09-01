◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0 高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム )イチロー選抜と対戦した高校野球女子選抜の先発・阿部さくら投手の投球をイチローさんがたたえました。阿部投手は神戸弘陵学園硬式野球部の制球力が武器のサウスポー。先発として登板すると、先頭のイチローさんをセカンドゴロ、2番・松井稼頭央さんにはヒットを打たれますが3番・松坂大輔さんをショートゴロに抑えます。そして2アウトランナー1塁で4番