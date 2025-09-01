BMXイベント「TOYO TIRES Downtown BMX 2025」が、JR大阪駅の北側にある「グランフロント大阪・うめきた広場」で8月30日に行われました。今回で3年連続の開催となりました。競技はスピードに加え、ジャンプの高さも勝敗をわける要素になるというレーシングとフリースタイルが融合したルールで行われ、日本トップクラスの選手らが出場。女子は西村寧々花選手、男子は中井飛馬選手が激しいレースを制し、優勝を飾りました。大阪駅の