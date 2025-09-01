お笑いタレント有吉弘行（51）が8月31日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。NHK大河ドラマ「べらぼう」出演について言及した。有吉は同日放送の「べらぼう」に服部半蔵役で出演。同時間帯はラジオ生放送とかぶっており「裏かぶりを心配してますんでね。私の出演シーンはちょっと安田に任せるかもしれませんけど」と語り、マンスリーアシスタントのデンジャラス安田和博の名前を出し