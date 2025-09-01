プロ野球パ・リーグは31日、各地で3試合が行われました。4位楽天と2位日本ハムは、延長10回まで両チーム無得点と白熱の投手戦を見せます。しかし延長11回に勝ち越しソロHRを浴び、日本ハムが2連敗を喫しました。延長11回のマウンドにあがった日本ハムの6番手・杉浦稔大投手は、中島大輔選手の第6号ソロを被弾。11回裏には則本昂大投手と宋家豪投手の前に1アウト2、3塁と一打逆転サヨナラの好機をつくるも、ダブルプレーでゲームセ