お笑いタレント有吉弘行（51）が8月31日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。骨折した足の小指のその後について言及した。「足の指がね、骨折しておりまして」と前置きした上で「相変わらずいろんな仕事がありますね。車椅子を用意してくれて。車椅子を押して、そういう笑いにしてくれる番組もありました」と切り出した。そして「全く、ただ我慢して歩いてくださいという番組もござ