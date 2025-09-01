地政学リスクに対応するため、サントリーHDは2023年に「インテリジェンス推進本部」を設置。その意義とあわせて実務のリアルをサントリーHD会長の新浪剛史氏が語った。対談相手は、地政学に経済の視点を加えた「地経学」を提唱する地経学研究所所長の鈴木一人氏だ。【画像】インテリジェンスの専門部署を置いたサントリーHDでは、トランプ大統領が相互関税を発表する前に対策を打てたという◆◆◆「インテリジェンス部門」の設置