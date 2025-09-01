大相撲秋場所（９月１４日初日・両国国技館）の番付が１日、日本相撲協会から発表された。横綱２場所目の大の里が初めて東に座り、西に就いた豊昇龍とともに横綱としての初優勝を狙う。大関は東の琴桜のみで、先場所に続き２横綱１大関の番付。関脇は、東に大関昇進を目指す若隆景、西に３場所連続となる霧島。東関脇だった名古屋場所を全休した大栄翔は８場所ぶりの平幕で場所を迎える。小結は３場所連続の高安に加え、新三