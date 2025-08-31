クルマの免許を取って数年たったビギナーに向けて、タイヤの種類と特長を徹底解説します。走行性能や安全性を向上させるために、適切なタイヤ選びが重要です。 タイヤの基本とその重要性 タイヤの役割とは？タイヤは車のパフォーマンスを左右する重要なパーツです。接地面積が限られているため、その特性によって走行性能、安全性、燃費などが大きく変わります。タイヤは、路面との唯一の接点であり、