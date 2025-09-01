日本航空（JAL）は、「JALカードスカイメイト」できょう9月1日から10月9日までセールを開催する。国内線全路線が対象で、片道運賃は4,950円。旅客施設使用料は別途必要となる。搭乗期間は9月1日から10月9日まで。「JALカードスカイメイト」は、満18歳以上25歳以下のJALカード会員限定で利用できる運賃で、搭乗日の午前0時から予約ができる。支払い方法はJALカードによるクレジットカード決済に限られる。