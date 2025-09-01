◆ 8回の好機で同点ならず…笘篠氏も「そんなに冒険する必要はなかった」と指摘ソフトバンクは31日、ロッテと対戦し3−4で敗れた。2点を追う8回、二死一・二塁で柳町達が中安打を放ち1点を返す。しかし一塁走者の川村友斗が三塁を狙うも走塁死となり、同点に追いつくことができなかった。攻守ともにミスを連発し、カード負け越しを喫したソフトバンク。31日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』の解説・平石洋介氏は川