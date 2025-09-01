きょう（1日）未明、香川県坂出市のコンビニエンスストアで、男が刃物を突き付けて、何も奪わずに逃走する持凶器強盗未遂事件がありました。 きょう午前3時前、坂出市加茂町のコンビニエンスストアで、男が男性（31）に刃物のようなものを突き付け「レジを開けろ」と要求しました。 その後、男は何も奪わずに逃走したということです。 警察によりますと、男は20代～30代くらいで、黒い服を着用（上下）していました。 警