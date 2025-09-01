◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム ナゴヤ)イチロー選抜として高校野球女子選抜と対戦したイチロー氏が試合後、かつてファンと公言していた中日に対する印象を語りました。今回の開催地は中日が本拠地とするバンテリンドーム。イチロー氏の地元でもある愛知県での開催ともあり、凱旋を楽しみにしたファンも多く駆けつけました。イチロー氏は現在の中日について聞かれると「日本のプロ野球は