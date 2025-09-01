日米ともに株式市場が好調だ。ジャクソンホールでパウエルFRB議長は、9月にも利下げに踏み切る可能性を示唆し、追い風である。とはいえ、トランプ大統領の言動に、相場が左右されることは変わりない。内政に目を移しても、与党が衆参院ともに過半数割れし、自民党内も一枚岩ではなく、不安定な状態である。政治リスクがつづく投資環境といえよう。そんな中、2億り人で投資作家の桶井道（おけいどん）氏は次のように言う。「トラン