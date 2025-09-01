9月7日（日）阪神競馬場で行われる、第39回産経賞セントウルステークス（G2・3歳上オープン・芝1200m）の登録馬は下記の通り。春の京王杯スプリングカップを勝利したトウシンマカオなど17頭がエントリー。G1馬ママコチャなども参戦。スプリンターズSへの前哨戦。【京王杯SC】トウシンマカオが重賞5勝目17頭がエントリーアブキールベイ53.0ウイングレイテスト57.0エコロジーク55.0カルチャーデイ55.0カンチェンジュンガ