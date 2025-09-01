9月7日（日）中山競馬場で行われる、第10回紫苑ステークス（G2・3歳オープン・牝・芝2000m）の登録馬は下記の通り。桜花賞3着、オークスで5着のリンクスティップなど15頭がエントリー。秋華賞へ向けた前哨戦。【オークス】シュタルケ騎乗 カムニャックが差し切りV…人馬ともにG1初制覇15頭がエントリーエストゥペンダ55.0キューティリップ55.0ケリフレッドアスク55.0サヴォンリンナ55.0サタデーサンライズ55.0ジョスラ