北朝鮮における外部文化の流入、とりわけ韓国ドラマや音楽といった韓流コンテンツの消費は、長年にわたり当局の最も厳しい取り締まり対象の一つとなってきた。体制はこれを「思想汚染」とみなし、青年層を通じて拡散することを強く警戒している。2021年に制定された《青年教養保障法》でも、不純な出版物や映像・音声の流入、複製、視聴を明確に禁じ、摘発された場合には重い処罰が科される。また北朝鮮でも年々、所有率がたかまっ