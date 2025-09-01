9月6日（土）札幌競馬場で行われる、第60回札幌2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1800m）の登録馬は下記の通り。スマートレイアーの仔、スマートプリエールなど13頭がエントリー。ジオグリフの半弟、ロスパレドネスなど良血馬が名を連ねている。【函館1R】武豊スマートプリエールが初勝利…母はスマートレイアー13頭がエントリーアーレムアレス55.0オブラプリーマ55.0サンセットゴールド55.0ジャスティンシカゴ55.0シ