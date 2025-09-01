8月31日、盛岡競馬場で行われた11R・ビギナーズカップ（M3・2歳・ダ1400m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、レジェンドバローズ（牡2・岩手・菅原勲）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のラウダーティオ（牡2・岩手・板垣吉則）、3着にセローム（牝2・岩手・菅原右吉）が入った。勝ちタイムは1:26.0（良）。1着レジェンドバローズ山本聡哉騎手「ゲートだけが心配で用心していました。尾っぽとりもしてもらって、馬も前回よりは落