「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を解説したロングセラーが改訂・増補されて生まれ変わった『原子爆弾〈新装改訂版〉核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』。ブルーバックス・ウェブサイトではこれまで、この注目書から興味深いトピックを、いち早くご紹介してきました。本書は、「予備知識なしでも理解できる」ように、難解な理論の根底にある