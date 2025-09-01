日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表し、日翔志（ひとし、追手風）が新入幕を果たした。２８歳の日翔志は２０２１年夏場所で初土俵を踏んだが、三段目時代の稽古中に首を大けがし、３場所連続で全休した苦労人。先場所は東十両６枚目で１０勝５敗をマークした。追手風部屋からの新入幕は翔猿以来。日大出身では先場所の草野以来４４人目。東京都出身では２０２３年九州場所の東白龍以来