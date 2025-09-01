◆イースタン・リーグロッテ０―６巨人（３１日・ロッテ）巨人の増田陸内野手（２５）が３１日、２軍降格後初アーチを放った。イースタン・ロッテ戦（ロッテ浦和）に途中出場。８回１死の第２打席で、カウント２―２から西村の高めの直球を捉えて左中間へ運んだ。８月２２日に降格後、５戦１２打席目での一発を「取り組んでいることがちょっとはできているので合格点。内側からバットが出しながらだったので良かったのかな」と