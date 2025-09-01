日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表し、安青錦（安治川）が新小結に昇進を果たした。ウクライナ出身では初めて。初土俵から所要１２場所での新三役は年６場所制となった１９５８年以降（幕下付け出し除く）、元大関・小錦、元横綱・朝青龍、元大関・琴欧洲の１４場所を上回る史上最速記録を打ち立てた。２１歳の安青錦は東前頭筆頭の名古屋場所で１１勝を挙げ、技能賞を受賞した。新入