◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が８月最終戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、２―０の４回に１点を失った。２点リードの４回は１死からマルテに意表をつく三塁へのセーフティー内野安打を許すと、キャロルに中前打で一、二塁。２死からデルカスティーヨに適時右前打を浴びた。なおも２死一、三