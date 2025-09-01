関税政策やFRBに対する圧力など、トランプ大統領を中心とした米国経済の動向が連日ニュースで取り上げられているが、わが国に大きな影響を及ぼす経済圏として、「欧州」も忘れてはならない。EU圏内ではウクライナ情勢が後を引き、利下げが続いた欧州中央銀行（ECB）には「利下げ打ち止め」の観測も強まってきた。こうした欧州経済の流れは、日本経済にどう影響してくるのであろうか。為替、金利、株価、家計など、想定されるシナ