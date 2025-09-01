夏の全国高校野球は8月23日、沖縄尚学が優勝して幕を閉じた。今年も日本全国を猛暑が襲っているが、甲子園も例外ではなかった。大会は5日から始まり、試合が行われた15日のうち最高気温が35度以上の猛暑日は計10日と66・7％を占めた（註）。ネット上では以前から「甲子園の猛暑・熱中症対策は問題だらけ」と批判されてきたが、今年はさらに“甲子園のドーム化”という新しい論点が加わったようだ。＊＊＊【写真を見る】日本初