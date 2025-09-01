石破首相が自衛隊中央病院で、足の診察などを受けました。石破首相は31日午後、東京・世田谷区の自衛隊中央病院を訪れ、約1時間滞在し、足の診察や治療を受けました。石破首相は、7月に足を痛めたとして引きずる様子を見せ、官邸内の医務室で湿布薬を受け取っています。30日、インドのモディ首相と宮城県を視察した際にも、足を引きずり、立ち止まるような様子を見せていました。