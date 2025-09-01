第30回九重町長杯九州選抜高校駅伝競走大会が31日、同町・飯田高原の千町無田周回コース（7区間、42・195キロ）であり、小林（宮崎）が2時間8分30秒で優勝した。大分県勢は藤蔭が14位、鶴崎工が16位だった。（菊地俊哉、写真も）大会には町内で合宿した学校や前年度の各県大会上位3チームのうち、九州各県と徳島県から計17チームが出場した。最優秀選手（MVP）には3区で区間賞だった小林の赤崎海太選手が選ばれた。大会前