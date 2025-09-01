Ä¹ºê¸©¤ÎÂçÀÐ¸­¸ãÃÎ»ö¤Ï31Æü¡¢¸©¤Èº´À¤ÊÝ»Ô¤¬ÀîÃªÄ®¤Ç¿Ê¤á¤ëÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¹©»ö¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø¼°¤Ê»ë»¡¤Ï2023Ç¯12·î°ÊÍè¡£¸½ºß¤Ï¿åË×¤¹¤ë¸©Æ»¤ÎÂåÂØÆ»Ï©¤ÎÉßÀß¤äÄéËÉÀßÃÖ²Õ½ê¤Î·¡ºï¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã´Åö¿¦°÷¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤ó·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹©»ö¤ÏÀîÃªÀî°ìÂÓ¤Î¼£¿å¤Èº´À¤ÊÝ»Ô¤Î¿å¸»³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÉô½»Ì±¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¹©»ö¤ÏÃÙ¤ì¡¢´°À®Í½Äê¤Ï32Ç¯ÅÙËö¡£È¿ÂÐ½»Ì±¤Ï¸½