神出鬼没、生態系は謎−。分からないことが多いとされるクラゲの中でも、特にそう言われるのが「マミズクラゲ」。生息が確認されていなかった場所に突然現れたり、でも翌年には現れなかったり。はっきりしているのは淡水で生活し、夏から秋にかけて池や貯水槽で確認されることがある、ということだけ。九十九島水族館海きらら（長崎県佐世保市鹿子前町）では、なぜか昨年と同じ市内のため池で発見された約30匹を展示中。傘の大