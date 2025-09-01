学生が工業系の技術を競う「若年者ものづくり競技大会」の全国大会で入賞を果たした佐賀県内の学生5人が8月26日、県庁を訪れ、結果を報告した。大会は建築や木材加工、電気工事など15職種について、若年技術者の技能向上を目的に毎年開催。対象は工業高や職業能力開発施設などに通う20歳以下。今回は8月上旬に香川県で開催され、佐賀県からは8人が出場、過去最多の5人が入賞した。報告を受けた県産業労働部の井手宣拓部長は