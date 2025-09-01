「ながさきピース文化祭2025」（第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭）を前に、長崎県諫早市の高校生と障害のある子どもたちが一緒にモニュメントを制作するプロジェクト「ONE！」が開かれた。テーマは共生。文化祭が開幕する9月14日、「のんのこ諫早まつり」（中央交流広場）で披露され、11月末までの文化祭期間中は諫早駅に展示される予定。8月29日に創成館高（同市貝津町）のデザイン科8人が、市内の多機能型事