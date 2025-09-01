ごつごつした歩道の石畳。木漏れ日が、お堀の水面で揺れる。むっとする暑さ。交差点で響く信号機の「カッコウ」の音…。8月。総局長として着任した。佐賀での勤務は、入社して初めて赴任した1994〜97年以来。県警の裏手にある佐賀市松原の総局付近は約30年前とほぼ変わらず、タイムスリップしたかのよう。と同時に、不安と期待が入り交じったようなむずがゆい気持ちになるのは、記者1年目の記憶もよみがえるからだろう。最初