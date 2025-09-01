横尾俊彦（よこお・としひこ）69無現【立民推薦】〈公約〉多久から日本を変える安心子育て充実〜保育料ゼロなど挑戦市民ファーストの市政〜困り事を放っておかない物価高対策・くらし応援新病院で医療充実健康長寿支援DX時代の産業づくり学力調査全国平均超える避難所体育館エアコン設備市民の生命と財産を守る。〈経歴〉松下政経塾の塾生などを経て1997年、多久市長選で初当選。多久市北多久町。慶大卒。香月正則（かつき・ま