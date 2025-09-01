新しい長射程ミサイルの最初の配備先が熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に決まった。他国のミサイル基地などを破壊する反撃能力（敵基地攻撃能力）を備える。東シナ海で軍事活動を活発化させる中国をけん制するのが政府の狙いだ。他国を直接攻撃できるミサイルのため、地元では逆に攻撃目標にならないかと懸念されている。政府は住民感情を軽視してはならない。配備される長射程ミサイルは初の国産で、12式地対艦誘導弾を改良