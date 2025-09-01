無期限欠場中の高木三四郎（５５）が、選手として復活する。自ら率いるＤＤＴの後楽園大会でリングに上がり、１１月３日の東京・両国国技館大会で期待のルーキー・葛西陽向（２１）を相手に復帰戦を行うことを発表した。その後、取材に応じた高木は、欠場の理由が狭心症を患ったためだったと告白。復帰戦の相手に?デスマッチのカリスマ?葛西純の息子を指名した理由も熱弁した。ＤＤＴは恒例の夏のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥ