パ５位の西武は３１日の３位・オリックス戦（ベルーナ）に１―４で競り負けた。逆転ＣＳ進出をかけたチームとの直接対決で痛恨の３連敗。とうとう８・５ゲーム差に引き離され、借金も今季ワーストの「１０」に膨れ上がった。オリックスと同じ１３安打を放ちながら得点は５回に外崎が放った適時二塁打のみ。その後の二死一、三塁だけでなく２、３、４、６、９回のチャンスでことごとく決定力を欠いた。西口文也監督（５２）は「