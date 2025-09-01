ロシアのプーチン大統領が８月３１日、中国天津市を公式訪問した。中国に計４日間滞在する。先日、アラスカでプーチン大統領と会談したアメリカのトランプ大統領としては、中ロの緊密な関係、経済圏の構築というのは脅威だったが、それが現実のものになりつつある。天津では上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議が２日間開催される。中ロのほかインドのモディ首相を含む２０か国以上の新興国首脳らが出席し、トランプ米政権に対して