俳優の吉永小百合（８０）が、自然由来のスキンケアブランド「五島の椿」の新ＣＭ「吉永さんと、椿泡。」篇に出演することが３１日、分かった。１日から全国で放送される。ＣＭでは自身が１７歳の時にレコーディングした名曲「いつでも夢を」をバックに、普段から愛用する「椿酵母せっけん」の魅力を語った吉永。８０歳となっても現役の俳優として精力的に活動しており、元気の秘けつを問われ「すてきなものに触れるっていうこ