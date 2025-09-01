ムーランドロンシャン賞・Ｇ１（７日・仏パリロンシャン）に出走予定のゴートゥファーストが３０日、シャンティイ調教場のリオン坂路（ダートコース）で追われた。５Ｆからしまい重点の内容で、騎乗した横井助手は「前走の後も問題なく順調で、走りっぷりも普段と変わらない感じです」と順調ぶりを伝えた。