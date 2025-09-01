２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が１日までに自身のＳＮＳを更新。イメージチェンジしたショットを公開した。インスタグラムに「ひと段落、一区切り金髪ロングから暗めボブになりました〜」とコメントし、白のＴシャツにデニムパンツ姿でベッドの上ではしゃぐ様子を公開。「マネージャーさんがたくさん写真撮ってくれた」と続け、鏡越しのショットなども披露した。この投稿にＳＮＳ上では「可愛すぎて好き！！やばすぎ